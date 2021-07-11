/639949/تعرف-على-موعد-حفلات-النجوم-في-يوليو-شارموفرز-والحجار-في-المقدمة

عانى الوسط الفني بحالة من الخمول خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر والعالم العربي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تسبب في اغلاق دور العرض وأماكن الحفلات، ولكن بعد أن قلت الاصابات بالفيروس أصبحت العودة للحياة بشكلها الطبيعي قائمة بالتدريج وكان أول المرحبين بعودة الحياة هم مطربي الغناء الذين عادوا بقوة بحفلاتهم المستمرة في مصر والعالم العربي.

دوت الخليج يرصد موعد حفلات أبرز النجوم لشهر يوليو

شارموفرز في التجمع الخامس

تستعد فرقة شارموفرز لاحياء حفل بالتجمع الخامس وذلك في يوم 15 من يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدموا عددا كبيرًا من الأغاني المشهورة التي علقت في ذهن الجمهور منهم: “نميمة، خمسة سنتى، خلاص هسيطر”.

وكان قد قدّم الفريق مجموعة من الأغنيات التي تألقوا من خلالها بأخر حفلاتهم بساقية الصاوي، منها: "دنيا، نميمة، كوكب بووت، رقصت، انفصام، خمسة سنتى، مش فارقة، خلاص هسيطر"، ولأول مرة قدم الفريق أغنيته الجديدة "حزينة" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

علي الحجار يعود بعد شفائه من كورونا بحفل في 16 يوليو

كان علي الحجار أحد ضحايا فيروس كورونا المستجد، لكن بعدما أعلن شفائه قرر العودة لجمهورة مرة أخرى باحياء حفل في يوم 16 من يوليو بالقاعة الكبرى فى مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية.

تامر حسني في أبو ظبي

وتخطت حفلات الفنان تامر حسني الحدود المصرية ليحيي حفلا جديدا في 23 يوليو فى أبو ظبى والذى يعد رابع أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا كبيرًا من اغانيه القديمة والحديثة ويحمل عددًا من المفاجآت.

راغب علامة يستعد لحفلين بدبي

يستعد النجم اللبناني راغب علامة، لإحياء حفلين غنائيين متتاليين، في دولة الإمارات على مسرح دبى أوبرا، يومى 15 و 16 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل.

هشام عباس في الاسكندرية يوم 29 يوليو

يُحيى الفنان هشام عباس حفلاً يوم الخميس الموافق 29 يوليو، على المسرح المكشوف فى تمام الثامنة والنصف مساء ضمن من فعاليات مهرجان الصيف الدولى التاسع عشر الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية والذي سيستمر حتى 7 أغسطس.