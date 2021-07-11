/639951/استئناف-تصوير-فيلم-الجريمة-لأحمد-عز-ومنة-شلبي

دوت الخليج يرصد انتهاء تصوير فيلم «الجريمة» لمنة شلبي وأحمد عز.

كواليس فيلم الجريمة

وطرح مدير أعمال عز مجموعة صور من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "فركش فيلم الجريمة".

فيلم الجريمة من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

دور أحمد عز في فيلم الجريمة

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

نجاح مسلسل «ليه لا 2» لمنة شلبي

لمنة شلبى حاليا ومن ناحية أخرى حقق الجزء الثانى من مسلسل «ليه لا» للفنانة منة شلبي ردود أفعال مميزة بعد الانتهاء من حلقاته، لاسيما أنه يتناول قضية اجتماعية هامة إلا وهى تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج فى سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالإحساس بالأمومة.