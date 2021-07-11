أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد:موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة..منتخب اليد يواجه ألمانيا للإستعداد لأولمبياد طوكيو..أهم مواجهات« يورو2020»

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تشهد الساحة الرياضية اليوم العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك اليوم موعد مباراة الاهلي ومصر المقاصة.

موعد مباراة الأهلي

يحل الأهلي ضيفاً على مصر للمقاصة بملعب الجيش بالسويس، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للقلعة الحمراء قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام في الدار البيضاء بالمغرب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويسعى لمواصلة مطاردة الزمالك من خلال الفوز بالمؤجلات وتذييل الفارق بينهما.

مواعيد مباريات اليوم

يشهد اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو، على علي مبارتين مرتقبتين في عالم الكرة المحلية والكرة العالمية، بين الأهلي ومصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة نهائي كأس أمم اوروبا، والتي ينتظرها الجميع منذ إنطلاق البطولة من الشهر الماضي.

مباريات الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومصر المقاصة، في الساعة السابعة مساء، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الممتاز.

مباريات يورو 2020

تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الإيطالي مع المنتخب الإنجليزي، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء نهائي بطولة يورو 2020.

موعد مباراة منتخب اليد

يلتقي منتخب رجال كرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب، اليوم الأحد، منافسه منتخب ألمانيا، ضمن منافسات بطولة ألمانيا الدولية الودية، لاستعدادت المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر لرجال كرة اليد، مع منتخب ألمانيا، ضمن منافسات بطولة ألمانيا للإستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو، في ظهر اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق.

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباريات بطولة ألمانيا الودية، ضمن استعدادا للمشاركه في أولمبيات طوكيو 2021، والتقى منتخبنا الوطني في أولى مبارياته في البطولة مع منتخب البرازيل، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 25/32.

توجه منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية الودية، وذلك بعد أن أنهى معسكره في فرنسا، حيث شارك في بطولة فرنسا الدولية الودية، وتقام تلك المعسكرات ضمن استعداد المنتخب الوطني لكرة اليد للمشاركة في النسخة المقبلة من الأولمبياد والتي تقام في مدينة طوكيو باليابان، وتبدأ يوم 23 يوليو الجاري، وتنتهي 8 أغسطس.