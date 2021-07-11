جلسة البرلمان تنطلق لمناقشة تعديلات اللائحة وعقوبات التحرش«صور»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب

تعديل اللائحة الداخلية للمجلس

وتشهد الجلسة اليوم، إحالة تقرير اللجنة العامة بشأن الموافقة على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

قانون التحرش

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مشروعات القوانين

ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي غدا ،نهائيا على عدد من مشروعات القوانين ،منها:

قانون القطن 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض أحكام الخاصة بالقطن.

2- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.