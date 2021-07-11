/639963/هشام-الجاهل-يعلن-دعمه-للرئيس-السيسي-في-حل-أزمة-سد-النهضة-لارتباطها-المباشر-بالأمن-القومي

أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أزمة سد النهضة المستمرة حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الدولة بجميع مؤسساتها تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى، نظرًا لارتباطها المباشر بالأمن القومي المصري ومصلحة الشعب المصري.

تحيا مصر يرصد ما ذكره النائب هشام الجاهل بشأن دعم السيسي فى قضية سد النهضة

سد النهضة

وأشار النائب هشام الجاهل ، خلال البيان الصادر له، إلى أن كل أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة في أن تستمر في الدفاع عن الحق المصري المائي والشعب المصري ومقدراته، ولن تدخر أي جهد إلا لتحقق هذه المصلحة للمواطن المصري على المستوى الفردي، وكل الجهود موجهة لحماية المواطن المصري.

الأمن القومي

وأضاف النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن هذه القضية وجودية لا يمكن التهاون فيها وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها بإخلاص وتفهم، ولذلك جميع المواطنين يقف بجانب الدولة المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ أي قرار سياسي حول هذه الأزمة.