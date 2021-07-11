/639967/في-عيد-ميلاده-رحلة-محمد-النني-من-ناشئي-الأهلي-إلى-أرسنال-الإنجليزي

يحتفل محمد الننى، لاعب ارسنال الإنجليزى والمنتخب الوطنى الأول، اليوم بعيد ميلاده الـ 29، حيث ولد في الـ 11 من يوليو 1992، فى مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محمد النني من ناشئي النادي الأهلي المصري، وانتقل في 2008 إلى صفوف نادي المقاولون العرب تحت 19 عاماً، وفي 2010 صعد النني لكي يلعب مع الفريق الأول لنادي المقاولون برفقة محمد صلاح، وظل معهم لمدة 3 أعوام.

مسيرة كبيرة خاضها النني مع عالم الساحرة المستديرة، بدأها بين صفوف ناشئي الأهلي، الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، حيث بدأ مشواره بالفانلة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب، ثم يبدأ رحلة الاحتراف من بوابة بازل السويسري، والذي انتقل منه إلى نادي أرسنال أحد أعرق الأندية الإنجليزية، استطاع خلالها اللاعب التتويج بـ 6 ألقاب، من بنيها 4 مع نادي بازل السويسري.

وحصل النني على لقب الدوري السويسري 4 مرات متتالية مواسم 2012-2013 ، 2013-2014 ، 2014-2015 ، 2015-2016، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق أرسنال عام 2017، وكأس السوبر الإنجليزي عام 2018.

ومع المنتخب الوطني، كان ظهور اللاعب مع المنتخب الأول تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى عام 2011، وأصبح من العناصر الأساسية في خط وسط منتخب مصر من وقتها حتى الأن، باختلاف المدربين.

يحتفل محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي آرسنال بعيد ميلاده الـ29

7 بطولات في مسيرة احترافية مستمرة منذ 2013 عندما انتقل النني إلى بازل قادما من المقاولون العرب مرورا بجانرز إنجلترا

كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحده

الدوري السويسري 4مرات

كأس الدرع الخيرية مرتين

ونشر الحساب الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي “يورباليج” فيديو استعرض خلاله 4 أهداف سجلها محمد النني في البطولة تحت تعليق: “محمد النني وأهدافه في الدوري الأوروبي.. عيد ميلاد سعيد النني”.

وجاءت الأهداف الأربعة التي سجلها النني جميعها من تسديدات صاروخية دكت مرمى خصومه.

وجاءت الأهداف على النحو التالي:

1- بقميص آرسنال في مرمى أولمبياكوس اليوناني في دور الـ 16 من البطولة موسم 2020-21.

2- بقميص آرسنال في شباك دوندالك الأيرلندي في الجولة السادسة من دور المجموعات موسم 2020-21.

3- بقميص آرسنال في نادي باتي بوريسوف البيلاروسي في الجولة السادسة من دور المجموعات لموسم 2017-18.

4- بقمبص بازل في شباك فيورنتينا الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لموسم 2015-16.