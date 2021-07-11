رئيس البرلمان: الدولة المصرية قادرة على تجاوز تحدي أزمة سد النهضة بقوة.. وثقتنا تامة في القيادة السياسة «صور»

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الأعضاء يصفقون للرئيس السيسي ويشيدون بتحركاته

قال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة ، تتعلق بقيام أثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة ، على النيل الأزرق ، دون التنسق مع دولتي المصب مصر والسودان ، مطالبا المجتمع الدولي القيام بدوره بإقرار اتفاق ملزم .

وقال جبالي ، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، نتابع جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى توضيح عدالة الموقف، إزاء الحفاظ على حقوقنا المائية، مضيفا:” فمصرلا لم تقف يوميا فى حق اشقاءنا و حقهم فى التنمية، ولكنها ترفض المساس بحقوقها المائية”.

واشار إلى أن السلوك الاثيوبي يحمل تعنت غير مبرر، وهو امر ترفضه الدولة ا لمصرية لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي ،لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى الدفاع عن حقوقها المائية، والحفاظ عليها فالنيل هو شريان وجودها، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة لمصرية، وهو الامر الذى قابله النواب بتصفيق حاد .

وأشاد بخطاب مصر أمام مجلس الأمن الدولي، والذى القاه وزير الخارجية حيث جاءت كلمته معبره عن الموقف المصري خلال عرض تلك القضية المصيرية مطالبا المجتمع الدولى اتخاذ موقف ايجابي، بفرض اتفاق ملزم بشأن السد يحافظ على حقوق مصر وأمنها المائي. كما طلب البرلمان البرلمان الافريقي بتحمل مسئولياته ،وأن ينخرط بكثافة فى تلك القضية دعما للوصول الى تسوية عادلة تراعي مصلحة الدول الثلاث و تمنع انزلاق المنطقة فى صراع .

وأضاف نقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ودعمنا المطلق لخطواتها للحفاظ على شريان الحياة ، ونحن على يقين أن الدولة المصرية قادرة على اجتياز ذلك التحدي بقوة ونحن على موعد مع نصر جديد يضاف الي سجل الدولة ا لمصرية بقيادة المخلص الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي .