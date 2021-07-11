/639971/يورو-2020-التشكيل-المتوقع-لمنتخبي-إنجلترا-وإيطاليا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إنجلترا مع المنتخب الإيطالي، في التاسعة مساء، في لقاء نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن، والتي لثالث مرة تجمع بين المنتخبين في تاريخها، ومن المؤكد أن تكون المباراة بين الطرفين حرب وسط الملعب.

ويرصد دوت الخليج التشكيل المتوقع للمنتخبين في المباراة.

يغيب ليوناردو سبينازولا لاعب فريق روما الإيطالي ولاعب المنتخب المنتخب الوطني في لقاء اليوم والمرتقب في نهائي يورو 2020، علي ملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا، ليترك حرب وسط الملعب لرفيقة ومواطنة جورجينيو لاعب فريق تشيلسي.

التشكيل المتوقع للمنتخب الإنجليزي

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد .

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شو .

خط الوسط: ديكلان رايس - ماسون مونت – فيليبس .

خط الهجوم: ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج .

التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالي

حراسة المرمى: دوناروما .

خط الدفاع: دي لورينزو - كيليني - بونوتشي - إيمرسون .

خط الوسط: جورجينو - فيراتي - باريلا .

خط الهجوم: فيدريكو كييزا - انسيني - إيموبيلي .

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد إنجلترا

التقت إيطاليا ضد إنجلترا في 27 مباراة مختلفة على مدار التاريخ، حيث مالت الكفة قليلا للآزوري بفوزه في 11 مناسبة، فيما حقق الإنجليز الانتصار في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرا في مثلها.

رغم ذلك، يتفوق الأسود الثلاثة من ناحية الأهداف المسجلة في تلك المباريات، بواقع 33 هدفا، أكثر من إيطاليا بفارق هدفين فقط.

وتعود آخر مواجهة جمعت إيطالييا ضد إنجلترا إلى شهر مايو/ أيار 2018، حينما التقيا في مباراة ودية بملعب ويمبلي أيضا، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

أما آخر مباراة رسمية جمعت إيطاليا ضد إنجلترا فتعود لكأس العالم 2014 بدور المجموعات، حيث حقق الآزوري حينها الفوز بنتيجة 2-1.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد إنجلترا في اليورو

ولا تعد هذه المواجهة هي الأولى بين إيطاليا وإنجلترا في أمم أوروبا، لكنها الأولى بينهما في البطولة منذ نسخة 2012، حينما اصطدما في ربع النهائي، الذي شهد تفوق الأزرق بركلات الترجيح.

وسبقت تلك المباراة مواجهة أولى بينهما في اليورو عام 1980، شهدت أيضا فوز إيطاليا بهدف دون رد.