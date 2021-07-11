/639972/النائب-محمد-الفيومي-يستعرض-تعديلاته-علي-لائحة-البرلمان-بمناقشات-اللجنة-التشريعية-فيديو-وصور

عرض النائب محمد الفيومي خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، تعديلاته على لائحة مجلس النواب، ويأتي ذلك بعد أن قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إحالته للجنة التشريعية.

وقال النائب محمد الفيومي أن التركيبة السياسية للمجلس تتضمن ١٣ حزب ممثل منهم ٥ أحزاب فقط داخل اللجنة العامة، مشيرا إلى أنه يجب توسيع الثمثيل في اللجنة العامة، لأن هذا سيعود بالنفع والتنوع في الآراء.

وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، تعديلا واحدا يتمثل فى البند ثالثا من المادة "24"من اللائحة ويقضى التعديل بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس، بدلا من عشرة مقاعد حالية.

وقدم النائب محمد الفيومي مبرره لذلك قياسا وتناسبا مع ما يجرى عليه العمل بلائحة مجلس الشيوخ فى هذا الشأن.