النائب أيمن أبو العلا يستعرض تعديلاته علي لائحة البرلمان بمناقشات اللجنة التشريعية «فيديو وصور»

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استعرض النائب أيمن أبو العلا، مشروع القانون المقدم منه، بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية،خلال إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب المستشار ابراهيم الهنيدي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة التعديلات المقدمة من النائب أيمن أبو العلا بشأن اللائحة الداخلية

مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

مشروع القانون المقدم من أيمن أبو العلا تضمن تعديل عدد مواد من اللائحة، على النحو التالي:

أ- تعديل البند ثالثة من المادة "24"من اللائحة، ويقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على خمسة مقاعد بالمجلس، بدلا من عشرة مقاعد حالية، وذلك لتوسيع المشاركة الحزبية فى اللجنة العامة

تشكيل لجنة القيم

ب- تعديل المادة (28) من اللائحة، المتعلقة بتشكيل لجنة القيم، لتكون برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتعديل أيضا فى عضويتها، لتضم رؤساء لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، الاقتراحات والشكاوی، حقوق الإنسان وعضوان من ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة، والثالث من المستقلين، وخمسة أعضاء آخرين، وفى جميع الأحوال يكون نصف أعضاء لجنة القيم على الأقل من غير المنتمين لحزب الأغلبية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وذلك للفصل بين مهام كل من لجنة القيم ولجنة الشئون الدستورية فى التشكيل والاختصاصات.

ج- تعديل المادة "52"من اللائحة، لتوسيع اختصاصات رئيس اللجنة بأن أعطاه الحق فى الحالات العاجلة فى أن يوجه الدعوى إلى أحد الوزراء أو الشخصيات المصرية أو الدولية لتبادل الرأى بعد إخطار رئيس المجلس، بذلك قبل موعد الاجتماع بثمان وأربعين ساعة، وذلك لتسهيل وتيسير عمل اللجان.

د- تعديل المادة (63) من اللائحة، بغرض إتاحة محاضر اجتماعات اللجان لأى عضو يريد الاطلاع عليها، وذلك قياسا على الاطلاع على مضابط الجلسات، فيكون الاطلاع على محاضر اللجان من باب أولى.

هـ- تعديل المادة (192) من اللائحة، ويقضى بأن يحيل رئيس المجلس طلب تعديل الدستور المقدم من الأعضاء إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة 249من الدستور.

و - تعديل المادة (158) من اللائحة، يقضى بأن يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين المكملة للدستور والمقدمة من أعضاء المجلس إلى مجلس الشيوخ.

ز- تعديل المادة (183) من اللائحة، يقضى بأن يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المكملة للدستور، والتى فرغت لجنة الاقتراحات والشكاوى من فحصها، ووافقت عليها إلى مجلس الشيوخ.

ح- تعديل المادة 183من اللائحة، يقضى بحذف الفقرة الأولى منها، والتى تقضى بإعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم.