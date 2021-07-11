/639974/قبل-مواجهة-الأهلي-ومصر-المقاصة-تعرف-على-مباريات-محمود-عاشور-بالدوري

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ويقام اللقاء علي ملعب السويس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعد مواجهة اليوم هي الخامسة التي تقام بين الأهلي والمقاصة، بإدارة محمود عاشور، وكانت المواجهة الأولى موسم 2013/2014 حيث فاز الفريق الأخمر بنتيجة 4/1.

والثانية كانت موسم 2014/2015 وحسمها الأهلي لصالحه بهدفين نظيفين، والثالثة كانت موسم 2017/2018 وفاز الأحمر 2/1، والرابعة كانت موسم 2018/2019 وفاز بها أبناء القلعة الحمراء 3/0.

وبصفة عامة، أدار محمود عاشور 25 مباراة للأهلي، 23 مباراة في الدوري ومواجهتين في كأس مصر، أول مواجهة أدارها للفريق الأحمر كانت أمام تليفونات بني سويف في الدوري 2012/2013

وآخر مواجهة أدارها محمود عاشور الحكم الدولي السابق، للقلعة الحمراء كانت أمام إنبي التي أقيمت في الدور الأول للدوري خلال شهر نيسان، وفاز بها الأهلي بنتيجة 3-1

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، ويتطلع لمواصلة الانتصارات في إطار سعيه لانتزاع الصدارة من الزمالك.

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون

خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.