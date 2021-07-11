«عشان عايره بأنه مبيخلفشي»..مواطن بحراوي يقتل «ابن جاره» بإلقاءه في ترعة المحمودية

/639975/عشان-عايره-بأنه-مبيخلفشيمواطن-بحراوي-يقتل-ابن-جاره-بإلقاءه-في-ترعة-المحمودية

ملاك لم يتجاوز عامه الرابع، تحول إلى جثة هامدة تطفو فوق مياه ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، تم العثور عليه غارقًا، أمام قرية حمد منيسي بدائرة مركز شرطة المحمودية،ما أصاب أهالي القرية بحالة من الحزن والهلع والحزن الشديد على رحيل الصغير.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قتل طفل على يد جارة في البحيرة انتقامًا من والده

المتهم رمى الملاك في الترعة حيًا

لم تكن أسباب الوفاة عادية، بل اشتبه والد الطفل الضحية، في وفاته جنائيًا، ونجح فريق البحث الذي تم تشكيله في قبل رجال المباحث، في الوصول لمعلومات بشأن الواقعة، حيث أتضح أن هناك مشاكل قديمة بين والد الضحية وجاره الذي تربطه به علاقة صداقة، ولكن تحولت لعداوة بسبب معايرة والد الضحية لصديقه بعدم الإنجاب، فقرر الانتقام منه بطريقة قاسية بأن يرمي الطفل الصغير حيًا في مياه الترعة.

انتقام

تجرد المتهم جار الطفل من مشاعره الإنسانية وانتقم من طفل برئ ليس له ذنب في المشاكل الذي بينه وبين والده، مؤكدًا أن والد الضحية، كان دائم معايرته بصورة مستمرة بسبب أنه لم يتمكن من الإنجاب مثله، لحظة غضب دفع ثمنها طفل صغير يدعى «محمد محمود» الذي تحول إلى جثة هامدة مفارقًا الحياة فجأة دون ذنب، و على الفور تم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى العام بالمركز تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر تحقيقات الواقعة.

تحريات الأجهزة الأمنية

كان مركز شرطة المحمودية، قد تلقى بلاغًا من أحد أهالي قرية حمد منيسي التابعة لدائرة المركز، بعد العثور على جثة طفل صغير يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات، طافية بمياه ترعة المحمودية، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير المباحث، وكلًا من ضباط مباحث المحمودية لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

ضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات برئاسة المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية، وقام المتهم بتمثيل الجريمة في موقع الحادث، وقررت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.