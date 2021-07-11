/639977/نانسي-عجرم-تتخطى-حاجز-الـ-100-ألف-مشاهدة-بأغنية-عاتب-ولوم

حققت أغنية المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدبدة بعنوان «عاتب ولوم» نجاحًا ساحقًا بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث بلغت عدد مشاهداتها أكثر من 100 ألف مشاهدة.

دوت الخليج يرصد حجم المشاهدات التي حققتها أغنية «عاتب ولوم» للمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

أغنية «عاتب ولوم»

أغنية «عاتب ولوم» من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: "ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلًا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".

أغنية «بدي حدا أحبوا» لنانسي عجرم

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، طرحت الأسبوع الماضى، أحدث أغانيها عبر قناتها على موقع يوتيوب، التى تحمل اسم «بدى حدا حبو» من ألبومها الجديد، وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان زياد برجى وتوزيع هادى شرارة

كما سبق وطرحت قبلها أغنية «جاية معاك» من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، بعد أغنية «حبك بيقوى» التى حققت نجاحًا كبيرًا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.