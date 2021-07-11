/639982/سحر-طلعت-مصطفى-مواجهة-التحرش-جزء-لايتجزأ-من-توفير-حياة-امنة-للمرأة

قالت النائبة سحر طعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مواجهة التحرش الذى تتعرض له المرأة قضية هامة جدا فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى شعورها بالحزن حينما تشاهد المنشورات الخارجية عن وجود حالات تحرش بمصر، والتى تتنافى مع طبيعة مصر وشعبها.

وتقدمت سحر طلعت مصطفى، بالشكر للمهندس أشرف رشاد وحزب مستقبل وطن مقدم مشروع القانون، لتعرضهم لتلك الظاهرة وإعداد مشروع قانون لمواجهتها.

تغليظ عقوبات التحرش

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والتى تتعلق بتغليظ عقوبة التحرش.

وأشارت طلعت مصطفى، إلى أهمية تجريم التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فى ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير حياة امنة للمرأة المصرية، حيث أن مواجهة حالات التحرش يعد جزء لايتجزأ من إستراتيجية الدولة لتوفير الحياة الامنة للمرأة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية متابعة تطبيق القانون، وكذلك الحث على وجود وسائل مساعدة مثل الاعلام والتعليم، وغيرها من المجالات التى تساعد على تطبيق مشروع القانون بشكل جيد، وكذلك التوعيى بخطورة الظاهرة.