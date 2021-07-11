/639986/حكم-نهائي-إلزام-أحمد-عز-بدفع-41-ألف-جنيه-إسترلينى-مصاريف-توأم-زينة

قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، رفض الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، وأصدرت حكم بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حكم محكمة الأسرة في دعوى المصروفات المقامة من الفنانة زينة ضد النجم أحمد عز.

قرار محكمة أسرة مدينة نصر بشأن قضية أحمد عز وزينة

كانت محكمة أسرة مدينة نصر في وقت سابق قضت بإلزام الفنان بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وسبق وأن أقامت الفنانة زينة دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر الفنان في أفلامه والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وتعاطف الكثير من متابعين السوشيال ميديا مع زينة متأثرين بحوارها الذي ظهر فيه "مصداقيتها"، حسب وصف متابعيها على السوشيال، في حين رأى البعض الآخر من محبي "عز" أن ظهورها في الوقت الحالي هو مؤامرة ضده بعدما ازدادت نجوميته، خلال الفترة الماضية.

استئناف تصوير فيلم «الجريمة» لأحمد عز

على الصعيد الآخر، انتهى الفنان أحمد عز من تصوير فيلمه الجديد «الجريمة» الذي يتعاون فيه مع النجمة منة شلبي، ومن المقرر طرح العمل بدور العرض السينمائية قريبًا.

فيلم الجريمة من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

دور أحمد عز في فيلم الجريمة

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.