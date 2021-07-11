صور .. التجارة الداخلية تبحث مع جنوب سيناء إنشاء مناطق وأسواق تجارية كبرى

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، تلبية لدعوة المحافظ وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى أنشطة التجارة الداخلية فى كلاً من مدينة الطور وشرم الشيخ ودهب.





وتفقد عشماوى بصحبة السيد اللواء المحافظ، مدينة دهب السياحية ثم تلاها جولة فى مدينة الطور بصحبة المهندسة إيناس سمير حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن محمد عبد العال السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد متولى مستشار المحافظ والمهندس سامى عبدالقادر، مدير مديرية التموين لتفقد السوق الحضرى والذى يقام على مساحة 1 فدان قابلة للتمدد.

وقام "عشماوى" بوضع تصور لتوسعة السوق والذى يقع وسط مدينة الطور وبجانب جامعه الملك سلمان وكذا وضع تصور لإدارة هذه الأسواق الحضرية من قبل مستثمر مطور رئيسى، كما قام بزيارة إحدى المناطق المتاخمة لعاصمة المحافظة والذى قد سبق توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأنها للترويج لها كمنطقة مخازن رئيسية لتوزيع السلع وإمداداتها إلى كافة مدن ومناطق المحافظة وتبلغ مساحة هذة المنطقة التخزينية ما يقرب من 10 فدان.

ونقل "عشماوى" خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة جنوب سيناء خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمخازن الاقليمية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تدول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذا بيعها.

كذلك قام عشماوى، بزيارة منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ واستطلاع إحدى المناطق الواعدة للاستثمار اللوجيستى والتى تبلغ مساحتها 16 فدان والتى قد يصلح الترويج لها كمنطقة لوجيستية لإمدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمحيط مدينة شرم الشيخ بكل أنواع السلع الأساسية لصناعه الفندقة من غذاء وملابس ومنسوجات وأثاث وغيرها من مكونات ومدخلات صناعه السياحة.

واختتم "عشماوى" الزيارة بتفقد السوق التجارى بمدينة شرم الشيخ للوقوف على احتياجات المحافظة من أنشطة وأنماط تجارية متنوعة.

وفى هذا الصدد، نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى جذب استثمارات محلية وإقليمية وأجنبية بلغت 50 مليار جنية فى عدد 18 مشروع فى 11 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية لأنشطة تجارية بلغت 45%؜ من إجمالى محافظات الجمهورية، كما أن هناك افتتاحات قريبة لأحد المشروعات اللوجستية/التجارية الكبيرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى قرب الانتهاء من ترسية مجموعه من المستودعات الاستراتيجية على أكبر مطورى ومشغلى كيانات تجارية عملاقة.

ويهدف هذا المشروع القومى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى لـ 8 أشهر وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعى وتحت إشراف وزير التموين، فضلا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجيستية وكذا أسواق متخصصة.

وأشاد عشماوى بالمواقع التى تم زيارتها بمحافظة جنوب سيناء، لافتا الى أن هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق للإعلان قريباً عن هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، كما أن جنوب سيناء من المحافظات التى تميزت على مدار السنوات الماضية بتطوير بنيتها التحتية والفوقية حتى أصبحت شرم الشيخ مدينة السلام والوجهة السياحية الأولى والمفضلة لدى الكثير من الشعوب والتى تحظى باهتمام كبير لدى السائحين من جميع أنحاء دول العالم.

وفى نهاية الزيارة قدم اللواء المحافظ للدكتور إبراهيم عشماوى، درع المحافظة لدوره الفعال فى إثراء ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية فى مصر فضلاً عن المساعى الحثيثة لجذب أنماط تجارية واستثمارات مكملة للنشاط السياحى للمحافظة.