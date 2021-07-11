السيسى يصدق على قوانين ربط موازنات هيئة السلع التموينية والتجارة الداخلية

جدة - نرمين السيد - كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 104 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021 - 2022. وصدق الرئيس السيسى أيضا على القانون رقم 105 لسنة 2021 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2021 - 2022. نشرت القوانين الثلاثة بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.

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