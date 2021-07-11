صور - تركيب 14 ألف شبكة حماية لمطابق الصرف الصحى بالجيزة  

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم وضع أولوية لتركيب شبكة حماية مطابق الصرف الصحى بمناطق تواجد المدارس والأندية ومجمعات الصرف الصحى.





وأشار بدوى أن الشركة تستهدف استكمال تركيب شبك حماية بكافة مطابق الصرف الصحى بالمحافظة حفاظاً على أرواح المواطنين، وذلك بعد إرتفاع مُعدل سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى.

وقدمت الشركة نموذجاً جديداً لشبكة تأمينية أسفل الغطاء والمصنوع من مادة الفايبر المقاومة للعوامل المختلفة، ويتم رفعها لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، كما أن تكلفتها غير عالية ولا يعاد تصنيعها مرة أخرى مما يجعلها غير معرضة للسرقة، بالإضافة الى أنها تتحمل أحمال ثقيلة، بالإضافة إلى أنها مقاومة لغازات الصرف الصحى.

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة الإبلاغ فى حالة فقدان أو سرقة أغطية البالوعات بالاتصال بالخط الساخن 125، مؤكدًا على قيام الشركة بسرعة الاستجابة تجنباً لأى خطر يواجه المواطنين.