- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم وضع أولوية لتركيب شبكة حماية مطابق الصرف الصحى بمناطق تواجد المدارس والأندية ومجمعات الصرف الصحى.
وأشار بدوى أن الشركة تستهدف استكمال تركيب شبك حماية بكافة مطابق الصرف الصحى بالمحافظة حفاظاً على أرواح المواطنين، وذلك بعد إرتفاع مُعدل سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى.
وقدمت الشركة نموذجاً جديداً لشبكة تأمينية أسفل الغطاء والمصنوع من مادة الفايبر المقاومة للعوامل المختلفة، ويتم رفعها لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، كما أن تكلفتها غير عالية ولا يعاد تصنيعها مرة أخرى مما يجعلها غير معرضة للسرقة، بالإضافة الى أنها تتحمل أحمال ثقيلة، بالإضافة إلى أنها مقاومة لغازات الصرف الصحى.
وناشدت الشركة المواطنين بضرورة الإبلاغ فى حالة فقدان أو سرقة أغطية البالوعات بالاتصال بالخط الساخن 125، مؤكدًا على قيام الشركة بسرعة الاستجابة تجنباً لأى خطر يواجه المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور - تركيب 14 ألف شبكة حماية لمطابق الصرف الصحى بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.