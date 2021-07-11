الرئيس السيسي يصدق على قانون ربط موازنة هيئة ميناء دمياط

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 96 لسنة 2021 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2021 - 2022. نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. ونصت المادة الأولى من القانون على أن جملة موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2021 - 2022 قدرت بمبلغ مليار و848 مليونا و500 ألف جنيه.

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