/639983/كوبا-أمريكا-رونالدو-ميسي-القزم-لا-يحتاج-بطولة-لإثبات-أفضليته

يعتقد البرازيلي رونالدو نازاريو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، مذهلًا، وليس بحاجة للفوز بأي لقب ليثبت أفضليته، في عالم كرة القدم، وحلم التتويج بلقب كوبا أمريكا بالأخص.

ويرصد دوت الخليج تصريحات رونالدو البرازيلي عن ليونيل ميسي والتتويج ببطولة كوبا أمريكا.

وتحدث رونالدو، لاعب برشلونة وريال مدريد السابق، في برنامج إيباي يانوس الذي يبث عبر تويتش بحضور الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الذي تملك شركته حقوق بثه.

رونالدو يدافع عن ميسي

دافع رونالدو عن عدم فوز ميسي بلقب مع الأرجنتين كان حاسمًا “لم أفز بدوري الأبطال ودعونا لا ندخل في ذلك. لا يشتت ذلك انتباهنا عن حقيقة أن “القزم” –ميسي- مذهل”.

ولم يتوج البرازيلي رونالدو مع ريال مدريد أو برشلونة أو أي من الأندية الأوروبية التي لعب لها بلقب دوري أبطال أوروبا، ولو لمرة واحده في مسيرته الكروية.

رأي مدرب الأرجنتين عن ميسي

مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني رأيه من رأي رونالدو فقد قال قبل المباراة إن فوز بلاده لن يضيف لميسي لأنه ليس بحاجة لأي تتويج ليثبت أنه الأفضل.

سكالوني عاد بعد التتويج وشدد على ما قاله في حق قائده ليونيل ميسي.

تتويج ميسي بلقب كوبا أمريكا هو الأول له مع بلاده بعد خسارته 4 نهائيات سابقة 3 ألقاب في كوبا أمريكا ونهائي كأس العالم 2014.

أول ألقاب ميسي مع برشلونة

توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا 2021، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ليعادل المنتخب الأورجوايني صاحب الصدارة بالتتويج بالبطولة، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الكروية بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في النهائي، بنتيجة هدف دون رد، جاء بهد انخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة لينهي به منتخب بلاده اللقاء والبطولة، على ملعب الماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

عاني الأرجنتيني ليونيل ميسي كابوس التتويج بلقب مع منتخب بلاده، طوال مسيرتة الكروية، بالرغم من الألقاب الفردية والجماعية مع فريقة الإسباني برشلونة، على المستوي المحلي والقاري والعالمي، ليضرب موعد اليوم مع أول ألقابة بقميص منتخب موطنه، على ملعب الماركانا بالبرازيل، وعلى حساب الأرض، ورفيقة معظم مسيرتة الكروية بالنادي الكتلوني نيمار، والذي توج بها في النسخة الماضية على حساب المنتخب البيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء النهائي.