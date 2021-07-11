/639993/تعيين-ثلاثة-من-عضوات-النيابة-الإدارية-مديرات-لعدد-من-المكاتب-الفنية

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، قراراً بتعيين ثلاثة من عضوات النيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أسماء ثلاثة من عضوات النيابة الإدارية مديرات لعدد من المكاتب الفنية.

وهن كل ٍمن:

المستشارة / زينب حلمي السيد خضر - مديرًا للمكتب الفني الأول بالقاهرة. المستشارة /إلهام محمد عبد الله شوكت - مديرًا للمكتب الفني الثالث بالقاهرة. المستشارة / هويدا عبد السلام محمد إسماعيل - مديرًا للمكتب الفني ببني سويف.

وقد جاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتهن الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وإعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.

وقد أشاد المستشار عصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل، هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.