/639995/دخول-الفنان-مجدي-عبيد-الشهير-بـ-أبو-الروس-العناية-المركزة

تعرض الفنان مجدي عبيد لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، بعد إصابته بجلطة في القلب.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان مجدي عبيد.

زوجة الفنان مجدي عبيد تعلن تواجده بالعناية المركزة

وأعلنت نجلاء عبدالسلام، زوجة الفنان مجدي عبيد، عبر حسابها على «فيس بوك»، تواجد زوجها في العناية المركزة إثر إصابته بجلطة في القلب، حيث كتبت "اللهم أنت الشافي المعافي اشفي مجدي".

وتابعت حديثها طالبة من متابعيها الدعاء لزوجها بالشفاء العاجل قائلة: "أتمنى من كل الأصدقاء يدعوله.. مجدي مازال في الرعاية المركزة.. وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الأزمة اللي أحنا فيها حاليًا".

أبرز أعمال الفنان مجدي عبيد

والفنان مجدي عبيد مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، واشتهر بدوره في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، كما شارك في العديد من المسلسلات، منها «أفراح القبة» و«بدون ذكر أسماء» و«أبو العروسة 2»، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها «جحا وبقرة السلطان» عام 1986، ومن العروض المسرحية التي قدمها : قوم يا مصري، وحكاية الفلاح عبد المطيع، ورحلات بن بسبوسة، وشباك مكسور.