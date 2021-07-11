/639996/عاجل--الأحوال-المدنية-تستخرج-الرقم-القومي-لأهالي-الواحات-البحرية-بالمجان

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة المنوفية

حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهن وتسليمها لهن، وكذلك استخراج بطاقات الرقم القومى لأهالي منطقة الواحات البحرية بالمجان.

قوافل مجهزة

كما أوفد القطاع قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتسعة مواطنين، نظراً لظروفهم الصحية، وذلك بمحال إقاماتهم والمستشفيات التي يتلقون العلاج بها، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

الأحوال المدنية

وفي السياق نفسة، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وزارة الداخلية

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنسانى، واستمراراً لاتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.