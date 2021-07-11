/639997/راموس-باريس-سان-جيرمان-قريب-من-تحقيق-دوري-أبطال-أوروبا-الموسم-القادم

أعلن فريق باريس سان جيرمان التعاقد مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس نجم فريق ريال مدريد السابق، وذلك من خلال صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقد اللاعب مع الفريق الميرنيج في نهاية الموسم السابق، حتي عام 2023.

ويرصد دوت الخليج تصريحاته:

كشف سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان عن تفائله باقتراب فريقه من تحقيق دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس في تصريحات لتلفزيون باريس سان جيرمان: "أكثر ما لاحظته في النادي هو قوته اللاعبين للفوز، الجميع يريد القدوم لناد مثل هذا".

وتابع "لقد لعبوا بالفعل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهم قادرون علي تحيق دوري ابطال اوروبا.

واستكمل "إذا كان بإمكاني المساهمة فيه سيكون رائعا بالنسبة لي، إنه حلم أن أفكر بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة لي والأولى لنادينا".

ووصل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وأقصي بعد الهزيمة من مانشستر سيني.

وأعلن باريس سان جيرمان عن التعاقد مع سيرخيو راموس في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

كما أعلن النادي التعاقد مع كل من جورجينيو فينالدوم قادما من صفوف ليفربول، وأشرف حكيمي قادما من إنتر ميلان.

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة أكثر من 15 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني.

فريق باريس سان جيرمان يحصل على توقيع سيرجيو راموس لمدة موسمين

وقع الإسباني سيرجيو راموس لفريق باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وذهب سيرجيو راموس اليوم الأربعاء إلى مقر الناي الفرنسي وأنهى جميع الإجراءات الخاصة بنتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن الدولي سيرجيو راموس، رحل عن فريق ريال مدريد بعد انتهاء الموسم السابق 2020/2021، حيث انتهى عقد اللاعب مع فريق ريال مدريد، ولم يصل مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة بيريز إلى اتفاق بخصوص استمرار اللاعب مع الفريق الإسباني، وقد تعاقد فريق ريال مدريد مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس في عام 2005، قادما من فريق إشبلية.

فشل إداراة فريق باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي

ويأتي ضم سيرجيو راموس إلى فريق باريس سان جيرمان، بعدما فشلت إداراة الفريق الفرنسي في إقناع كليان مبابي بمد فترة تعاقده مع الفريق، ولكن مبابي قرر الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، وذكرت تقارير صحفية فرنسية عن أن اللاعب أخبر إداراة الفريق برغبته في الرحيل خلال فترة الإنتقالات القادمة، وأكدت التقارير أن كليان مبابي يرغب في الإنضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد.