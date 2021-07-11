فريدة الشوباشي: الدين عندنا أصبح بالمظهر..ورئيس النواب: تعديل العقوبات "قفزة للأمام"

/640000/فريدة-الشوباشي-الدين-عندنا-أصبح-بالمظهرورئيس-النواب-تعديل-العقوبات-قفزة-للأمام
قالت النائبة فريدة الشوباشي: الدين عندنا أصبح بالمظهر فقط، مع العلم أن الدين في الأساس هو بالجوهر، متابعة: الكثير في الماضي لا ينظر للمرأة إلا للنصف الأسفل من الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش.
وقالت النائبة: محدش قال إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيه، مؤكدة أن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود بدون إمرأة.
وأشارت النائبة، إلى أن كل من يشير إلى أن المرأة هي من أسباب التحرش "مشوهين نفسيا".
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التحرش "قفزة للأمام" وليس خطوة فقط.
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