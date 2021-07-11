النائبة صبورة السيد توافق على تغليظ عقوبة التحرش وتؤكد: يدعم حماية وتمكين المرأة«صور وفيديو»

/640003/النائبة-صبورة-السيد--توافق-على-تغليظ-عقوبة-التحرش-وتؤكد-يدعم-حماية-وتمكين-المرأةصور-وفيديو

وافقت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، على تعديلات حزب مستقبل وطن، بشأن تغليظ العقوبة على قانون التحرش، مؤكدة أن ظاهرة التحرش أصبحت تمثل حالة سيئة تؤرق المجتمع المصري.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة صبورة السيد بشأن تغليظ العقوبة على قانون التحرش

قانون التحرش

وأشارت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إلى أن تغليظ العقوبة على قانون التحرش، يدعم حماية وتمكين المرأة فى المجتمع ،لافتة إلى حق المرأة فى العيش بأمان ،موضحة أن من يقوم بهذه الأفعال هم أشخاص ذوي النفوس الدنئية والمريضة التي تحاول تدنيس المجتمع.

تغليظ العقوبة على التحرش

وثمنت النائبة صبورة السيد، تحويل جريمة التحرش من جنح إلى جنايات سيكون رادع لكل من تسول له نفسة ارتكاب جريمة التحرش، مضيفة من “آمن آمن العقاب أساء الأدب”.

هذا وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةعن مشروع قانون مقدماً من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة إلي جناية.

تغليظ العقوبة على التحرش

مشروع القانون يأتي ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.