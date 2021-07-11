/640004/موعد-مباراة-منتخب-كرة-الطائرة-في-بطولة-بولندا-الدولية

يلتقي المنتخب الأول لرجال كرة الطائرة بقيادة محمد اللقاني المدير الفني للفريق، مع منافسه منتخب بولندا، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة بولندا الدولية الودية، والتي تقام في بولندا لاستعدادات المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو، ويعرض دوت الخليج موعد المباراة:

موعد مباراة منتخب الطائرة في بطولة بولندا

تقام مباراة منتخبنا الوطني لكرة الطائرة(رجال)، مع منتخب بولندا، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء، ضمن منافسات بطولة بولندا الدولية الودية، والتي تقام لإستعداد المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وبدأت البطولة يوم 8 يوليو الحالي وتنتهي يوم 12 يوليو الجاري.

منتخب مصر يحقق الفوز على منتخب النرويج بثلاثية نظيفة

استطاع منتخب رجال كرة الطائرة الفوز على منتخب النرويج بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المنتخب الوطني في بطولة بولندا الدولية الودية، والتي أقيمت لاستعداد المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

منتخب كرة الطائرة يتغلب على منتخب أذربيجان في بطولة بولندا الدولية

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني لكرة الطائرة رجال، استطاع التغلب على منتخب أذربيجان في أول مباراة له في بطولة بولندا الدولية الودية، والتي يشارك فيها منتخب كرة الطائرة للإستعداد لبطولة إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز منتخبنا الوطني بنتجة بنتيجة 3/0، ثم حقق تمكن من الفوز بنفس النتيجة في مباراة اليوم أمام منتخب النرويج، حيث انتهت المباراة بثلاثية نظيفة لصالح منتخبنا الوطني، وينتظر منتخب مصر مباراة غدا أمام منتخب بولندا، ليختتم مبارياته في البطولة.

قائمة منتخب كرة الطائرة

١- هشام يسري ٢- أشرف اللقاني ٣- أحمد فتحي ٤- أحمد القطب ٥- عبد الرحمن سعودي ٦- محمد عبد المحسن ٧- محمد مجدي الجون ١٦- محمد علي المهدي ٨- أحمد سعيد ٩- عبدالحليم عبو ١٠- مصطفي محمد دبشه ١١- أحمد محمد ضياء ١٢- محمد مصطفي لعبه ١٣- محمد رضا عبد المجيد ١٤ - أحمد عزمي

وانطلقت بعثة منتخب كرة الطائرة فجر الخميس الماضي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع صباحا، إلى بولندا، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية لكرة الطائرة، ضمن استعدادات المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.