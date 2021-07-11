/640006/أجاي-المنتخب-الأولمبي-عمار-حمدي-يثير-الجدل-في-مسحة-كورونا-قبل-طوكيو2021

وأجرى المنتخب الأولمبي صباح اليوم على رأسهم عمار حمدي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل السفر إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو وتعد هذه المسحة هي الثانية لأعضاء الفريق ويتبقي لهم مسحة ثالثة قبل السفر طبقا لبروتوكول المشاركة في الدورة الأولمبية.

عمار حمدي يثير الجدل في مسحة المنتخب الأولمبي

وظهر عمار حمدي بخوف شديد من استقبال المسحة الطبية ، الأمر الذي شبهه البعض بموقف اللاعب النيجيري جونيور أجاي جناح النادي الأهلي ومنتخب نيجيريا.

وأشتهر جونيور أجاي لاعب الأهلي بالخوف الشديد والفزع من إجراء المسحة الطبية بفيروس كورونا، حتى أصبحت لقطة أخذ العينة من اللاعب النيجيري بمثابة لقطة ثمينة لرواد ومواقع التواصل الإجتماعي ، وهو الأمر ذاته الذي ظهر عليه عمار حمدي لاعب الإتحاد السكندري والمعار من صفوف الأهلي.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب ويستعرضها دوت الخليج .

قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهات طوكيو 2021

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط