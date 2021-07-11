تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين وضبط 389 آخرين شديدي الخطورة

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استهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية» « السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها 61 متهما، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تفاصيل مصرع 2 من العناصر الإجرامية وضبط 389 عنصر إجرامي شديد الخطورة ونتج الجهود خلال أسبوع عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية وضبط 389 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس – المنيا - كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – القليوبية – سوهاج – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - قنا) وبحوزتهم (210 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة). القضايا جدير بالذكر أن المذكورين كان سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل عمد - سلاح - بلطجة - مخدرات) . الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة وضبط 944 قطعة سلاح ناري أبرزها ( 1 رشاش – 94 بندقية آلية – 133 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 54 مسدس – 662 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة - 1511 قطعة سلاح أبيض)، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (2 بندقية غير مششخنة – 1 فرد محلي – طلقات نارية - أجزاء وأدوات التصنيع). التشكيلات العصابية وضبط 19 تشكيلات عصابية، ضموا 66 متهماً، ارتكبوا 128 حادث سرقة متنوعة، 48 قضية أحداث. كما تم كشف غموض 76 حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (86) متهماً وتنفيذ 528854 حكما قضائيا بإجمالي 45623 متهما.

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