مجلس النواب: مواجهة التحرش جزء من استراتيجية الدولة لتمكين ودعم المرأة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش.

وقال النائب: توقفت أمام عدة نقاط من التعديلات وما تضمنته من تعديلات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة (تحرش جنسى - تحرش لفظى - تحرش اجتماعى).

وأكد النائب أن القانون والردع هو الفاصل فى مواجهة كافة أنواع التحرش، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام اقتحام الحياة الخاصة، لاسيما وأنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى غير مواضعها.

ولفت إلى أن التحرش له علاقة بالنشأة والتعليم، مشددا على ضرورة وجود إخصائيين نفسيين منذ الطفولة لمواجهة ظاهرة التحرش.

وقال حسين، إن الأمر ليس فى تغليظ العقوبة فقط، ولكن لابد أيضا أن يكون هناك وعى وتوفير وسائل أمان للمرأة فى كل شارع.

وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام بالقيام بدورها فى توعية المواطنين بالتعديلات الجديدة فى القانون، وتحذير كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش، موجها الشكر لحزب الأغلبية على تقديم هذا التعديل.