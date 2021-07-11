صور.. تحيا مصر يبدأ توزيع 11 طن دواجن فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق تحيا مصر عدة قوافل جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ودور رعاية المسنين والأيتام فى 6 محافظات، وذلك ضمن مبادرتى "بالهنا والشفا" و"دكان الفرحة" لتوفير المواد الغذائية ومستلزمات العناية الشخصية للفئات المستحقة فى المناطق الأكثر احتياجا.





من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل تتضمن توزيع 11 طن دواجن، و1.700 عبوة مستحضرات عناية شخصية، وذلك لصالح 1.465 مستفيد فى دور رعاية المسنين والأيتام، و4.400 أسرة أولى بالرعاية فى 6 محافظات هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، ومطروح.

ويشمل التوزيع أحياء المحروسة، ومنشأة ناصر، ودار الحرية، ودار المدينة المنورة، ودار أولادى، ودار فتيات العجوزة، ودار أهل الرشاد الخيرية، ومركز كاريتاس، ودار التربية بالجيزة، ودار الأمل لرعاية أطفال بلا مأوى والأيتام، وكذلك دار الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الزهايمر، ودار تحسين أوضاع المرأة لرعاية المسنين، ومؤسستى الواحة والعزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان.

وأضاف أن مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذى ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

وأوضح عبد الفتاح أن عدد المستفيدين من مبادرة بالهنا والشفا يصل لنحو 8 ملايين مواطن سنويا، يتم توفير لهم المواد الغذائية بشكل دورى، سواء أكانت مواد جافة، أم دواجن ولحوم، وصولا إلى المعلبات والخضروات والفاكهة، لافتا إلى أن المبادرة نجحت فى استغلال لحوم الهدى والأضاحى التى جلبها الصندوق خلال أعوام 2017، و2018، و2019 بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية ضمن برنامج أضاحى الذى دشنته المملكة العربية السعودية للاستفادة من لحوم الهدى فى موسم الحج.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية فى موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.