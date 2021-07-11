رئيس النيابة الإدارية يعين 3 مديرات للمكاتب الفنية

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار على تعيين كل من المستشارة زينب حلمى السيد خضر مديرًا للمكتب الفنى الأول بالقاهرة، والمستشارة إلهام محمد عبدالله شوكت مديرًا للمكتب الفنى الثالث بالقاهرة، والمستشارة هويدا عبدالسلام محمد إسماعيل مديرًا للمكتب الفنى ببنى سويف.
وقد جاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتهن الطويلة فى العمل القضائى بـ النيابة الإدارية، وإعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.
وأشاد المستشار عصام المنشاوى، بدور عضوات النيابة، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبيعة العمل، هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتى أثبتت جدارتها وكفاءتها فى كافة المناصب الرفيعة التى تبوأتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.
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