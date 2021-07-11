«مدبولي» يتفقد العاصمة الإدارية ويبدأ الجولة بمبنى مجلس الوزراء

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتفقد سير للعمل بها ومعدلات التنفيذ للمشروعات، واستهل الجولة بتفقد مبنى مجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء تفقد مصنع شنايدر اليكتريك مصر، بمدينة بدر، واليات العمل به واستمع إلى شرح تفصيلى من مسئولى المصنع.