/640002/عودة-افتتاح-مسرح-محمد-نجم-الشهير-بافيه-شفيق-ياراجل-في-هذا-الموعد

كشف الفنان الشاب شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم عن إعادة تشغيل مسرح «محمد نجم» لافتا إلى وجود العديد من المفاجأت التي تنتظر جمهور محمد نجم.

دوت الخليج يكشف إعادة افتتاح مسرح محمد نجم

صرح شريف نجم لاحدى المصادر بعودة مسرح «محمد نجم»، قائلا: “هناك مفاجأة تنتظرعشاق والده الراحل، وذلك بإعادة افتتاح «مسرح نجم» بشكله الجديد في يناير 2022 من العام المقبل.”.

وأضاف: “قبل وفاة والدي، جهزنا ميني مسرح بـ200 مقعد أشبه بالسينما زمان، وكان أمرًا جيدًا لأن المسرح لو على سبيل المثال عبارة عن ألف مقعد، يحضر نحو 200 بشرائهم تذاكر، وبقية المقاعد إما دعوات أوعزومات وبالتالي الأمر ليس مربحًا”.

واختتم شريف نجم حديثه قائلا: “مسرح نجم جاهز الآن وعلى شهر يناير 2022 سيتم افتتاح المسرح بشكله الجديد من خلال عمل كوميدي استعراضي ضخم يضم عددا كبيرا من النجوم”.

نبذة عن الراحل محمد نجم

ولد الفنان محمد نجم في يناير 1944 وبدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار قصيرة في السينما والتليفزيون، ثم ابتعد عن السينما بتأسيس مسرح خاص باسمه قدم من خلاله العديد من المسرحيات الكوميدية وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات باهرة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب.

ومن أشهر مسرحياته “عش المجانين” التي اشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل!” الذي تداوله الأجيال حتى الأن، من أبرز الأعمال المسرحية التي قدمها الفنان محمد نجم، على مسرحه، طوال سنوات، «عبده يتحدى رامبو»، «البلدوزر»، «إعقل يامجنون»، «دول عصابة يابابا».

شارك محمد نجم مع نجله شريف في عدد من المسرحيات منها «الكدابين أوي»، «فتحية بيه»، و«الأونطجي» وهي آخر الأعمال المسرحية عام 2016، التي قدمها محمد نجم قبل سنوات من وفاته.

توفى محمد نجم في 2019 في أولى أيام عيد الفطر عن عمر يناهز 75 عاما بسبب دخوله في غيبوبة لمدة يومين في مستشفى بحي الدقي.