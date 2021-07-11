«الاغتصاب الزوجي».. محور أحداث فيلم «ليلة العيد» للنجمة يسرا

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كشفت الفنانة عبير صبري خلال تصريحات صحفية عن الإطار الذي يدور حوله أحداث فيلمها الجديد «ليلة العيد»، حيث أقرت أن قضية الاغتصاب ستكون محور العمل.

دوت الخليج يرصد المحور الأساسي لأحداث فيلم «ليلة العيد» للنجمة يسرا.

شخصية عبير صبري في فيلم «ليلة العيد»

وعن شخصيتها في فيلم «ليلة العيد»، ذكرت صبري أنها ستجسد دور سيدة منتقبة وتعمل ماكييرة، ولكنها مجبرة من الزواج رغم أنها لا تحب زوجها، الذي تتعرض منه للاغتصاب الزوجي، وأكدت أن هذه الشخصية مختلفة تمامًا عن شخصية صباح التي قدمتها في مسلسل موسى.

فيلم «ليلة العيد» تأليف أحمد عبد الله، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

أبطال فيلم ليلة العيد

وبطولة عدد كبير من الفنانين، يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

عبير صبري تفتقد إحساس الأمومة

و سبق وأن قالت صبري خلال تصريحات صحفية عندما سألت عن كونها مفتقدة لإحساس الأمومة: "أكيد هبقى كذابة لو قلت أنه محبش يبقى عندي أطفال أو محبش يبقى عندي أولاد أكيد.. بس هي الحاجة خلاص ربنا مدهاليش فأنا متصالحة مع فكرة أنه ربنا ممكن يديلك حاجات وحاجات لا.. وفي نفس الوقت ربنا أدرى بيا وأدرى بمستقبلي يديني ايه وميدينيش ايه"

وتابعت: "يمكن لو كان اداني طفل يمكن كان يبقى لقدر الله مريض أشقى بيه ويفضل سبب حزن ليا.. فأكيد في حكمة وأنا متصالحة مع حكمة ربنا جدًا وعارفة أنه دايمًا المنع من ربنا سبحانه وتعالى هو عطاء.. لكن طبعًا أكيد بتمنى بس خلاص حاجة بتاع ربنا يعني".

وعن تفكيرها في تعويض فكرة الأمومة بالتبني ذكرت: "والله أنا الحقيقة فكرت في الموضوع دا كذا مرة.. بس برجع أخاف واقعد اسأل نفسي هل أنا قد مسئولية حاجة زي دي.. أنا بفكر فيها يمكن في يوم من الأيام اخد القرار دا.. مش عارفة".

موقف زوج عبير صبري من قضية التبني

وأكدت عبير صبري أن زوجها لن يمانع فكرة التبني قائلة: "الحقيقة أن أنا متكلمتش مع جوزي ولا مرة في الموضوع دا.. التبني دا كان تفكير سابق عندي قبل ما اتجوز.. ودلوقتي ساعات بفكر وساعات بتراجع لأن دي مسئولية كبيرة.. ومعتقدش أن جوزي لو طلبت منه الطلب دا يعترض لأن أي حاجة تبسطني هيبقى مبسوط أنه يعملهالي يعني".

عبير صبري تتألق في دراما رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شاركت الفنانة عبير صبري في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «موسى»، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.