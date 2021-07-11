ثنائي حراس الزمالك يخوضون تدريبات خاصة في الجيم استعداداً للمباريات القادمة

ثم نجح يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب الفريق في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على الجونة في الجولة الثامنة بتسجيل هدف قاتل بتسديدة صاروخية في الدقيقة العاشرة من خارج منطقة الجزاء، حسمت الثلاث نقاط.

كما شهدت مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة هدفا قاتلا عن طريق فرجاني ساسي الذي جاء في الدقيقة 88 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ليتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف ويحقق الفوز.

وتطرق رئيس الجهاز الطبي للزمالك، للحديث عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، حيث أكد أنه تعافى من إصابة السمانة، وشارك في التدريبات قبل فترة التوقف، وسيكون متواجدا بشكل طبيعي الفترة المقبلة.

وعن محمود علاء مدافع الفريق، فقد أكد أسامة أنه كان يعاني من إصابة أسفل مفصل الركبة، ولكنه سيكون جاهزا وسيتواجد مع الفريق بعد العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

واختتم محمد أسامة تصريحاته مشددا على أن الفريق لا توجد به إصابات، والاستعدادات ستكون بأفضل شكل ممكن للفترة المهمة المقبلة في مشوار الفريق في بطولتي الدوري والكأس.