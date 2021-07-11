أيمن الرمادي.. عميد المدربين المصريين في الملاعب الإماراتية

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عميد المدربين المصريين في الإمارات ؟ وأشهر مصري في الملاعب الإماراتية ؟.. ألقاب أشتهر بها أيمن الرمادي صاحب المسيرة المضيئة في الكرة العربية والإماراتية.

ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام ومحطات الرمادي خلال مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات.

حصل أيمن الرمادي على بكالوريوس تربية رياضية، ولعب في عدد من الأندية المصرية أبرزها أسوان و المقاولون العرب والقناة ، ثم تحول بعدها للتدريب عقب حصوله على العديد من الشهادات المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم.

مسيرة أيمن الرمادي الحافلة بالدوريات العربية

يعتبر الرمادي واحداً من أشهر المدربين العرب في دولة الإمارات واستطاع تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في دوري الإمارات، حيث تولى تدريب فريق دبي لعدة سنوات وصعد بالفريق لدوري المحترفين قبل ذلك في أربع مرات.

وأكمل الرمادي سلسلة صعوده بالأندية عقب توليه مسئولية فريق الشارقة عقب هبوطه لدوري الدرجة الأولى وصعد بالفريق إلى دوري المحترفين، وبعدها مباشرة تولى قيادة فريق اتحاد كلباء وصعد به إلى دوري المحترفين فى الإمارات.

انجازات وأرقام أيمن الرمادي في الدوري الإماراتي

وقضى الرمادي 5 مواسم على رأس الإدارة الفنية لفريق عجمان الإماراتي ليصبح أقدم المدربين الحاليين في جميع الفرق المشاركة بمسابقة الدوري ، قبل أن يودع الفريق الإماراتي تاركا خلفه مسيرة مضيئة وبصمة مصرية على الملاعب الإماراتية.

المدرب المتخصص في صعود الفرق الإماراتية ، يفتح قلبه خلال لقائه الخاص على موقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ، ويكشف أبرز المحطات في حياته ، ويوضح المحطة المقبلة لزعيم المدربين المصريين في الإمارات.

يحل أيمن الرمادي أكثر المدربين المصريين تواجدا في الدوري الإماراتي ضيفا على موقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ، في اللقاء الذي ينطلق في تمام الحادية عشر من مساء اليوم.

ويتحدث الرمادي عن المسيرة التدريبية الكبيرة التي يحظى بها المدرب المصري في الملاعب العربية مشيرا لأبرز وأصعب المواقف التي تعرض لها خلال السنوات الطويلة التي قضاها على الساحرة المستديرة سواء كلاعب أو كمدرب.

ويأتي هذا اللقاء مع المدرب أيمن الرمادي في إطار حرص موقع دوت الخليج الدائم على إستضافة أبرز نجوم الساحة الرياضية والفنية وبالتأكيد الشق السياسي والبرلماني ، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به الموقع في كافة المجالات.