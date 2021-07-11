/640011/محمد-إمام-يجتمع-بدينا-الشربيني-في-عمل-فني-جديد

قررا كلا من الفنان محمد إمام والفنانة دينا الشربيني التعاون سويا في عمل فني جديد، بعدما حاولا أن يجتمعان من قبل في فيلم “لص بغداد” لكن لم ينجح تعاونهم بسبب اعتذار الشربيني عن العمل.

دوت الخليج يكشف تعاون دينا الشربيني مع محمد امام في عمل فني جديد

يستعد محمد إمام للعمل مع دينا الشربيني من خلال فيلم سينمائي من أخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى فيلم، ولكنه لم يتم الاستقرار على أي تفاصيل خاصة بالعمل بعد.

ويعد هذا العمل التعاون الثاني لإمام مع المخرج حسين المنباوي، بعدما قدم معه فيلم “ليلة هنا وسرور”، في عام 2018، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري والفنان فاروق الفيشاوي.

أخ أعمال محمد إمام ودينا الشربيني السينمائية

وكان آخر أفلام محمد إمام السنمائية “لص بغداد” مع فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، وأمينة خليل، محمد عبدالرحمن، وأحمد رزق الذي ظهر كضيف شرف في الأحداث، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتم عرضه في 2020.

أما عن دينا الشربيني يعرض لها حالياً في السينمات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكداوني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، نسرين أمين، وشيماء سيف.

ويدور الفيلم حول إعلامي يتزوج من دينا الشربيني وتنشب بينهما عديد من الخلافات والصراعات، ويعمل كريم خلال أحداث الفيلم على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في أكثر من شخصية مختلفة عنه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

محمد إمام يتألق في النمر

وتألق محمد أمام في مسلسله الرمضاني “النمر” الذي عرض في موسم الرمضاني 2021 ولاقى نجاحا باهرا وردود فعل ايجابية من الجمهور، الذي يوضح العقبات التي يمر بها التجار الصغار نتيجة لجشع وطمع كبار التجار.

مسلسل “النمر” من بطولة عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.