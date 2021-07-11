/640012/موعد-مباراة-منتخب-شابات-الطائرة-في-بطولة-العالم

يلتقي منتخب شابات كرة الطائرة تحت 20 عام، بقيادة أحمد فتحي المدير الفني للمنتخب، مع منافسة منتخب بولندا، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة الطائرة، والتي تقام في دولتي بلجيكا وهولندا، وبدأت البطولة يوم 9 يوليو الحالي وتنتهي يوم 17 يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج موعد المباراة:

موعد مباراة منتخبنا الوطني في بطولة العالم لكرة الطائرة

يختتم منتخب مصر لشابات كرة الطائرة تحت 20 عام، فعاليات المجموعة الرابعة في بطولة العالم لمنافسات كرة الطائرة، وذلك عن بعدما يلتقي مع نظيره منتخب بولندا، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.

مشوار منتخب شابات كرة الطائرة في بطولة العالم

ويسعى منتخب شابات كرة الطائرة إلى الفوز بتلك المباراة، حيث لم يفز بأي مباراة طيلة تلك البطولة، وذلك بعدما خسر في المباراة الأولى له في البطولة أمام منتخب إيطاليا، ثم استطاع منتخب بيلاروسيا لشابات كرة الطائرة تحت 20 عام، التغلب على منتخبنا الوطني في المباراة الثانية.

هزيمة منتخب شابات كرة الطائرة تحت 20 عام أمام منتخب بيلاروسيا

انتهت مباراة منتخب شابات كرة الطائرة تحت 20 عام، مع منتخب بيلاروسيا، ضمن منافسات بطولة العالم، بفوز منتخب بيلاروسيا بنتيجة 3/2، وتأتي ذلك ضمن خوض منتخبنا الوطني لثاني مبارياته في هذه البطولة المقامة في بلجيكا وهولندا.

قائمة شابات منتخب الطائرة تحت 20 عام

1- مى محمود فؤاد 2- أيه النادى 3- فريدة الحناوى 4-لوجين ياسر 5- مريم ثابت 6- أيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- فرح العايد 12-ملك البحيري.

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم لكرة الطائرة للشابات تحت 20 عام، أسفرت على وجود منتخب مصر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: روسيا وبيلاروسيا وأيطاليا.

وعلى الجانب الأخر أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئات تحت 18 ستة، وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: تركيا والدومنيكان وبيرو وإيطاليا. ومن المقرر أن تقام البطولة في المكسيك، وتبدأ فعالياتها يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 29 سبتمبر المقبل.