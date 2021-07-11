/640014/عبد-الجليل-يتحدث-عن-صراع--مواجهة-الأهلي-ومصر-المقاصة-اليوم

تحدث محمد عبد الجليل، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، أن اتهامات التفويت للأهلى لن تشغل باله كثيراً لأنه يعامل ربنا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الجليل فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو"، " أنا بعدي عن الدوري الممتاز مايقارل 7 سنوات ، وكنت بدرب الناشئين، لذا عندما أطلقت تصريحاً ورأيت هجوم حينها تأثرت كثيراً”.

وتابع نجم الأهلى السابق، "الناس تتحدث بأني سوف أقوم بتفويت المباراة للأهلى واوجه لهم رسالة أنا بعامل ربنا أولا وأخيراً وأتمنى تقديم مباراة محترمة تليق بمصر المقاصة".

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن "جونيور أجاي"، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة اليوم، وجاءت كالأتي:

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون

خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.