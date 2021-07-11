/640016/طارق-يحيي-شيكابالا-يشبه-ميسي-لابد-من-تواجده-في-المنتخب

أكد طارق يحيي رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك على ضرورة تواجد شيكابالا ضمن صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

وقال طارق يحيي خلال تصريحات إذاعية: مع كامل احترامي لحسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري ، لو كنت مدرب للمنتخب لازم شيكابالا يكون موجود ضمن التشكيلة".

وواصل: "هناك معادلة وهي كل ما زاد عدد اللاعبين المهاريين في المنتخب كل ما زاد الجانب التهديفي للفراعنة ونحن لا نمتلك لاعبين كُثر أصحاب حلول فردية".

طارق يحيي يتحدث عن وجود شيكابالا في المنتخب

وتابع: " لا نشعر بالمنتخب الأرجنتيني عندما يغيب ميسي، لذلك لابد من وجود لاعبين أصحاب مهارة عالية مثل مصطفى فتحي ، شيكابالا، أوباما، أفشة".

ووضح: " السن ليس عائق أو عامل أمام اللاعب، كيليني مدافع منتخب ايطاليا يبلغ 36 عام ويلعب أساسيا مع منتخب بلاده في يورو".

طارق يحيي ينتقد الهجوم علي المدربين

على جانب أخر وجه يحيي سهام النقد لمن يتهمون المدربين بالتفويت لفرقهم السابقة وخاصة في القطبين الأهلي والزمالك "دي قلة أدب، المدرب يحترم نفسه وتاريخه ومن يردد هذا الكلام ربنا يشفيه".

واستكمل: "أنا حققت الفوز على الزمالك أكثر من الأهلي خلال مسيرتي و أي مدرب أهلاوي أو زملكاوي عندما يتولى تدريب أندية أخرى بالتأكيد هو يبحث عن تحقيق الفوز".

وأختتم :" الإنتماء للنادي الأهلي أو الزمالك ليس له علاقة بعملك كمدرب في أي نادي أخر ، ومايقال عن بعض المدربين بشأن تلك النقطة لا ينتقص من قيمة أي مدرب داخل ناديه، هذا كلام أطفال ومن يتحدث عن ذلك لا يعم تاريخ هؤلاء المدربين وهم لاعبون".

يذكر أن طارق يحيي نجم الزمالك السابق ومدير قطاع كرة القدم بالقلعة الحمراء أكد أن جمهور الفارس الأبيض عانى كثيرا خلال الفترات الماضية بسبب ما يحدث في القلعة البيضاء وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.