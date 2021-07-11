«نزيف على الاسفلت ».. مصرع وإصابة 19 شخصًا في حوادث متفرقة بطريق «السويس وكفر الشيخ ومطروح»

/640026/نزيف-على-الاسفلت--مصرع-وإصابة-19-شخصا-في-حوادث-متفرقة-بطريق-السويس-وكفر-الشيخ-ومطروح

حصدت حوادث الطرق والتصادم بطريق السويس ومطروح وكفر الشيخ أرواح 6 مواطنين، بينما أسفرت عن إصابة 13 آخرين، اليوم الأحد 11 يوليو 2021 .

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل حوادث اليوم الأحد «مطروح والسويس وكفر الشيخ»

مصرع 5 أشخاص بطريق السويس

شهد طريق السويس بالقرب من الطريق الإقليمي، اليوم، حادثا مأساويا، لقى فيه 5 أشخاص مصرعهم، بعد تصادم لوري أمن مركزي بسيارة ملاكي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتبين من المعاينة الاولية إن المتوفين في الحادث من محافظة بني سويف وكانوا في طريقهم لعملهم بعد قضاء الإجازة، وجاري التحقق من هوية الجثث الخمس.

مصرع وإصابة 4 أشخاص بطريق مطروح

شهد طريق مطروح اسكندرية الساحلي، اليوم الأحد، مصرع شخص وإصابة 3 أخرون في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي.

وكانت نجدة مطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية جامعة الدول العربية، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين الثلاثة إلى مستشفى الحمام المركزي لتلاقى العلاج اللازم.

أسماء الضحايا والمصابين

والمتوفي هو "باسم محمد م.ح" 30 سنة بني هلال البحيرة.

والمصابين الثلاثة هم "محمد ح.ا" 36 سنة دمنهور يعانى كدمات وسحجات متفرقه بالجسم جرح بالرأس اشتباه ما بعد الارتجاج، بخيت ر.ب 26 سنة مطروح يعانى كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، فرج م.ع 24 سنة مطروح يعانى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة 10 اشخاص في حادث بطريق كفر الشيخ

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث سيارة ميكروباص، على رافد الطريق الدولي الساحلي بكفرالشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقت اشارة تفيد انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وأتضح إصابة كل من «حسن ا.ع.م 6 سنوات» و«فاطمة ح.ا.س، 24سنة» ، و«عطية م.ا.ه 18سنة»، و«ناصر ح.ا.ح 12 سنة»، و«محمود ح.س.أ. 17 سنة»، و«عصام م.ع.س،19 سنه»، و«أحمد ط.ه.ا، 18 سنة»، و«صلاح ش.ك.ي 35 سنة»، و«ميادة ن.ا.ا 25 سنة»، و«فاطمة ن.ا.ح، 24 سنة»، بجروح قطعية وسحجات وكسور متفرقة.

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة بإستقبال مستشفى البرلس المركزي، وحجر عدد منها تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، وإخطار النيابة العام التي تولت التحقيق.