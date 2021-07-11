لحظات لن تنسى في تاريخ كرة القدم مع أساطير اللعبة الأرجنتيني ليونيل ميسي.. روح جماعية عالية.. فك «نحس» نهائي الأرجنتين في المرة الخامسة «صور»

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كشف إيماليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني،عن مدى سعاتده بالتتويج بالبطولة مع ليونيل ميسي ليهدها له، وجاء ظهور مارتينيز في بطولة كوبا أمريكا 2021، من بداية البطولة حتى النهاية ليسلط الأضواء عليه بعد مواطنه ليونيل ميسي قائد المنتخب الوطني.

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات إيماليانيو مارتينيز، بعد التتويج بالبطولة.

قال: "أنا سعيد بالفوز و لكني قلت إنني أفضل الفوز بالنسبة له [ميسي] وليس لي. اليوم تمكنا من إعطائها له”.

واضاف: “كان هذا أكثر ما أراده في حياته".

أول ألقاب ميسي مع الأرجنتين

عاني الأرجنتيني ليونيل ميسي كابوس التتويج بلقب مع منتخب بلاده، طوال مسيرتة الكروية، بالرغم من الألقاب الفردية والجماعية مع فريقة الإسباني برشلونة، على المستوي المحلي والقاري والعالمي، ليضرب موعد اليوم مع أول ألقابة بقميص منتخب موطنه، على ملعب الماركانا بالبرازيل، وعلى حساب الأرض، ورفيقة معظم مسيرتة الكروية بالنادي الكتلوني نيمار، والذي توج بها في النسخة الماضية على حساب المنتخب البيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء النهائي.

شهد اليوم الحادي عشر من يوليو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، علي اللقب الأول لأفضل لاعبي العالم على مر التاريخ، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأول لقب له مع منتخب بلاده بعد مسيرة كروية بقميص الأرجنتين دامت لمدة سبعة عشر عام، ليكتب التاريخ بأحرف من ذهب بليونيل ميسي.

صافرة النهاية والبداية

انطلقت صافرة نهاية مباراة منتخبي الأرجنتين والبرازيل، في الساعة الثالثة والخمسون دقيقة، صباح اليوم، لتنهي اللقاء بين المنتخبين، ليحسم اللقاء بين الفريقين، ويبدأ عصر جديد مع ليونيل ميسي في التاريخ ويحقق أول ألقابه مع منتخب بلاده.

مرت علي أحداث التتويج باللقب الغالي والغائب عن المنتخب الأرجنتيني لمدة 17 عام، 97 دقيقة بالكمال والدلال ياحبيبي، من وقت انطلاق صافرة البداية بين طرفي اللقاء البرازيل بطل آخر نسخة من البطولة، والمنتخب الأرجنتين موطن وفريق أفض لاعبي ومراوخي كرة القدم عبر العصور.

نهايئيات مدوية وحزينة يعانقها الفرح في خمس نهائيات

النهائي الأول: لميسي رفقة منتخب بلاده كان بختام بطولة كوبا أميركا نسخة "2007" التي استضافتها "فنزويلا" وكان أمام المنتخب البرازيلي الذي دك الحصون الأرجنتينية بثلاثية نظيفة أعطت "السيليساو" اللقب القاري، وصعدت بالبرازيل إلى نهائيات كأس القارات نسخة "2009" في جنوب أفريقيا.

النهائي الثاني: حسرة ليونيل ميسي استمرت في نهائي بطولة كوبا أميركا نسخة "2015" أمام المنتخب التشيلي صاحب الأرض والضيافة وقتها حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحتكم البلدين إلى ركلات الترجيح التي شهدت تتويج منتخب تشيلي بلقب البطولة.

النهائي الثالث: في نسخة كوبا أميركا "2016" تكررت المواجهة بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي بالولايات المتحدة حيث أعاد التاريخ نفسه بانتهاء الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل السلبي، و حسم "لا روخا" اللقب بركلات الترجيح التي شهدت إهدار ميسي لركلة جزاء ليعلن اللاعب بعدها اعتزاله اللعب الدولي قبل أن يعكس "البرغوث" قراره بعد بضعة أشهر.

النهائي الرابع: في نهائي كأل العالم وتحديدا 13 يوليو من عام "2014" بالبرازيل، اغتال المنتخب الألماني حلم ميسي بالتتويج بأهم بلقب "كأس العالم" مع منتخب الأرجنتين لأول مرة و تكرار إنجاز مثله الأعلى مارادونا الذي قاد بلاده للتتويج بنسخة "1986" التي أقيمت في المكسيك، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف من خلال الوقت الإضافي.