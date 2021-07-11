صور - لحظة خروج طلاب الثانوية بعد أداء امتحان اللغة العربية بالسيدة زينب

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جدة - نرمين السيد - ورصدت "دوت الخليج" صورًا ترصد خروج الطلاب من مدرسة الإعدادية المنيرة السيدة زينب، التى تضم لجان بنين، كما رصدت تواجد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والذين ينتظرون خروج أبنائهم أمام المدرسة بالقاهرة.
ويؤدي الامتحانات هذا العام قرابة 700 ألف طالب، داخل 2.300 مدرسة على مستوى الجمهورية، بنظام كراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت.
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