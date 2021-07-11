حزب حماة الوطن يحذر من صفحات مجهولة تستخدم اسمه

وقال الحزب فى بيانه، اليوم الأحد، إن المصدر الوحيد للبيانات التى يصدرها الحزب هى الصفحة الرسمية للحزب الموجودة على موقع التواصل الاجتماعى"الفيسبوك":
https://www.facebook.com/homatelwatn1
وأشار الحزب إلى أنه يخلى مسؤوليته من أى بيان، أو خبر ينشر عنه، أو من قياداته يصدر من خارج الصفحة الرسمية للحزب، وأضاف أن أى بيانات كاذبة تصدر باسم الحزب سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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