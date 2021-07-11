النور يؤيد تعديلات مستقبل وطن لتغليظ عقوبة التحرش..وجبالي يمازحه: أنتم أصل اللغة العربية «صور»

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أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، موافقته علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، مؤكدا علي أن المجتمع المصري يواجه ثلاث تحديات وهم التحرش الجنسي وظاهرة الإلحاد والتطرف والإرهاب، مؤكدا علي أن هذه التحديات سهم فى صدر الوطن.

دوت الخليج يرصد ماذكرته الهيئة البرلمانية لحزب النور بشأن عقوبة التحرش

عقوبة تغليظ عقوبة التحرش

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكدا علي أن التعديلات المطروحة بشأن عقوبة التحرش بداية فى المواجهة، مؤكدا علي أن عدد من الوزارات لا تقوم بدورها تجاه مواجهة هذة القضايا ،وفى مقدمتها وزارة الثقافة التى تعمل بنظام "سايلنت أو فايبريشن "ولانجد لها جهد ملموس على أرض الواقع،كما انتقد دور وزارتى التربية والتعليم والإعلام فى ترسيخ قيم تحارب التحرش الجنسي.

علاقة البطالة بالتحرش

كما تساءل النائب أحمد خليل، عن دور وزارة التجارة والصناعة فى مواجهة ظاهرة البطالة .قائلا :هى جزء من المشكلة التى يواجهها المجتمع ،ولايوجد شاب فى مصر يستطيع إنشاء مشروع صغير الإبعد رحلة طويله ،لاسيما فى ظل غياب نظام الشباك الواحد.

قانون التحرش

فيما طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بحذف كلمة " سايلنت وفايبريشن،من المضبطة ومازح رئيس الهية البرلمانية لحزب النور قائلا :”هذه المصطلحات إنجليزية وتصدر من حزب النور ..انتوا هتتكلموا انجلبزى ولا ايه ..انتم اصل اللغة العربية".