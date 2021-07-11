كارتيرون المدير الفني للزمالك ضيف برنامج «ملعب أون تايم» مع سيف زاهر

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تستضيف قناة أو تايم سبورت، اليوم الأحد ، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على شاشة قناة أون تايم سبورت ، اليوم الأحد، فى تمام الحاديةمساء المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون.

أرقام كارتيرون مع الزمالك

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حتى الآن 13 مباراة في الدوري مع الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية. واستطاع الفرنسي أن يقود الزمالك للفوز في ثماني مواجهات أمام كل من الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري وأسوان ومصر المقاصة.

وتعادل الفريق في أربع مواجهات أمام كل من المقاولون العرب وبيراميدز والأهلي والجونة، وخسر مباراة وحيدة أمام الأهلي في أولى مباريات المحلية مع الزمالك. ونجح الفريق تحت قيادة كارتيرون في إحراز 25 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا، ونجح في حصد 26 نقطة، وخرج الفريق بشباكه نظيفة في أربع مواجهات أمام الإنتاج الحربي والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

طبيب الزمالك

والجدير بالذكر أن أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبي والتأهيلي للاعبين.

أضاف أسامة أنه سيتم عمل فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

كما أشار أسامة إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة الابوع الماضي على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

فيما بعد مرور 27 جولة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم المحلي الحالي 2020-2021، يسير الزمالك بخطى ثابتة نحو اقتناص الدرع.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وخسر لقاءين .

وشهدت مباريات الزمالك عدة انتصارات بأهداف قاتلة، أو حتى في الدقائق الأخيرة، لتحسم الثلاث نقاط للفارس الأبيض.

أول تلك الأهداف من نصيب إمام عاشور نجم خط وسط نادي الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي بالجولة السابعة عندما سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية حسمت الانتصار للفريق المتصدر.