موعد انطلاق العرض الخاص لفيلم «العارف».. تعرف على التفاصيل

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يستعد النجم أحمد عز، للاحتفال بطرح فيلمه الجديد «العارف»، الذي يشاركه في بطولته أحمد فهمي ومصطفى خاطر وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 يوليو بأحد السينمات.

دوت الخليج يكشف موعد انطلاق العرض الخاص لفيلم «العارف» للنجم أحمد عز.

فيلم «العارف»

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

صناع عمل فيلم العارف

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

الحكم في قضية طفلي أحمد عز

وعلى الصعيد الآخر قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، رفض الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، وأصدرت حكم بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

أحمد عز في مسلسل «هجمة مرتدة»

ويذكر أن الفنان أحمد عز شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

هذا وقد أعلن رجل الأعمال تامر مرسى، عن عمل جزء ثان من مسلسل هجمة مرتدة، وذلك في إطار معركة الوعى التي تخوضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قال تامر مرسى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "لسه الحكاية مخلصتش.. إلى اللقاء فى هجمة مرتدة 2".