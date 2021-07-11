النائب أحمد الشرقاوي يتحدث عن رؤيته في تعديلات لائحة البرلمان ويؤكد:ليست بكافية«صور وفيديو»

/640030/النائب-أحمد-الشرقاوي-يتحدث-عن-رؤيته-في-تعديلات-لائحة--البرلمان--ويؤكدليست-بكافيةصور-وفيديو

قال النائب أحمد الشرقاوي،عضو مجلس النواب، إن وقت إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ظهرت العديد من المواد الخلافية التي شملتها هذه اللائحة، مشيرا إلى ان التعديلات التي تم تقديمها من النواب غير كافية،وأن هناك مواد اخري يجب تعديلاتها، لافتا إلى مادة تشكيل الائتلافات البرلمانية حيث ان بموجب هذه المادة تم تشكيل ائتلاف برلماني واحد فقط حيث ان النواب المستقلين لم يجدوا مادة وشكل برلماني منضبط يسهل عليهم ممارسة عملهم البرلماني تحت قبة المجلس.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب أحمد الشرقاوي بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

جاء ذلك بعدما وافقت لجنة الشئون التشريعية من حيث المبدأ على جعل مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد هو أساس المناقشة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس و المقدمة من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاورى وأكثر من خمسين نائبًا والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبً.

هذا وتضمن مشروع قانون النائب علاء عابد والممثل لأغلبية البرلمان من حزب مستقبل وطن، أربعة مواد رئيسية، وهي: المادة الأولى خصصها لاستبدال عدد من مواد اللائحة، والمادة الثانية خصصها لإضافة أحكام جديدة لبعض مواد اللائحة، والمادة الثالثة خصصها لحذف بعض مواد اللائحة، والمادة الرابعة هي مادة النشر.

تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية

(المادة الأولى)تضمنت تعديل بالاستبدال للمواد أرقام 8/ (الفقرة الرابعة) ، 10/ (الفقرتان الأولى والثانية) ، ١٢/ (الفقرة الثالثة)، ١٤، ٢٤ / ( الفقرة الأولى- البند ثالثاً)، ٣٩، ٤٢ ، ١٠٥/ ( الفقرة الأولى)، 175 ، 179، ٢٤١ ، ۲۷۳، ۲۷۷ ، 353، 354/ (الفقرة الأولى)، ٣٥٧/ (الفقرة الأولى البند ثانيا )، 360 / (الفقرة الأولى)، 361/ ( الفقرة الأولى)، ٣٦٥، ٢٧٢/ (الفقرة الثانية)، ۲۹۲/ ( الفقرة الثالثة)، 415/ الفقرة الثالثة) ، 417 ، ٤٢٨.

المواد أرقام 8/ ( الفقرة الرابعة)، 10/ ( الفقرتان الأولى والثانية)، ١٢/ ( الفقرة الثالثة)،14، وضعت تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة.