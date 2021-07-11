/640031/هبة-مجدي-تحي-ذكرى-ميلاد-والدها-لا-نص-يكفي-للحديث-عنه

حرصت الفنانة هبة مجدي على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل عن حياتها، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام أرفقت عليها بعض الكلمات المؤثرة.

دوت الخليج يستعرض احتفال هبة مجدي بذكرى ميلاد والدها

نشرت هبة مجدي عدة صور جمعتها بوالدها عبر موقع انستجرام وعلقت عليها: “11/7/1951 أمّا عن أبي فلا اقتباسَ ينصفه ولا نص يكفي للحديث عنه هو الفضلُ هو الخير .. هو الكلُ"

كما نشرت صورة عبر خاصية استوري لتكشف عن علاقتها الوطيدة بوالدها وكتب عليها معلقة: “"الصورة دى قبل الوفاة بعشر أيام كنا في الأقصر ووقفنى فجأة وقالى تعالى نتصور".

هبة مجدي تتهم بغياب المصداقية بسبب إعلان

اتهمت الفنانة هبة مجدي مؤخرا بغياب مصداقيتها، بعدما شاركت في أحد إعلانات منتجات الشعر، إذ وجد المتابعون أن كثافة خصلاتها في الإعلان ليست حقيقية ما اعتبره هؤلاء خداعا للمشاهدين والذي يؤثر سلبًا بطبيعة الحال على المنتج وتأثيره على الشعر.

تلك الإطلالة التي رآها جمهور الفنانة بشعر كثيف كانت غير واقعية فهي تعرف طوال سنوات ماضية بميلها إلى الشعر القصير حتى الكتفين، ما عرضها للعديد من الانتقادات.

هبة مجدي تتألق بموسى

وكان أخر ظهور للفنانة هبة مجدي بمسلسل “موسى” التي تألقت فيه بتجسيد إمرأة صعيدية تتعرض للهجوم بسبب شقيقها الفنان محمد رمضان لذا تلجأ للهروب من الصعيد ألى احدى الحانات بالقاهرة وعندما تعلم بوفاة أخيها تضطر للعمل معهم.

يذكر أن مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

وتدور أحداث المسلسل في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، وتناقش أحداث دارت خلال الحرب العالمية الثانية، وقضية الفيضان الذي أغرق عدد من القرى قبل السد العالي، وتسبب في هجرة سكان الصعيد، بالإضافة إلى أزمة وباء الكوليرا التي حلت بمصر وحريق القاهرة الكبرى.